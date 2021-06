Capital chilena entró en cuarentena total por aumento de casos de la COVID-19

Este sábado 12 de junio, la región Metropolitana de Santiago de Chile entró a una nueva cuarentena total por el aumento de casos diarios de la COVID-19 en la ciudad.

Esta fue la tercera vez que las autoridades locales decretaron un confinamiento masivo desde que se detectó el primer caso de coronavirus el 3 de marzo de 2020.

“Queremos llamar a la responsabilidad de cada persona para respetar las medidas sanitarias. Si se les pide que cumplan las medidas, háganlo”, enfatizó el ministro de Salud de Chile, Enrique Paris.

Todas las escuelas, los comercios no esenciales y la restauración estarán clausurados hasta nuevo aviso en los 52 municipios que integran la región, uno de los focos de la pandemia que ya estuvo en cuarentena total durante un mes en abril y durante ocho semanas en 2020.

La medida ha despertado voces a favor y en contra. Aunque algunos apoyaron el control sanitario, otros señalaron que las personas de menores recursos necesitan salir a trabajar.

“Me puede gustar o no gustar, pero creo que es necesario”, dijo a la AFP Pascual, un hombre de 75 años que no dio su apellido. “Hay mucha gente que tiene que salir porque no tiene qué comer, tiene que trabajar en algo. No es la mejor solución, pero es la única que hay en este momento”, precisó.

Chile registró este sábado 7.624 casos y 107 muertes por la COVID-19, lo que sumó cerca de 1,4 millones de contagios y más de 30.000 decesos en total.

Al mismo tiempo, de sus 19 millones de habitantes, el país sudamericano ya vacunó con al menos una dosis a 11,3 millones de personas y con dos a 8,8 millones de los más de 15,2 millones que comprenden la población objetivo.