Cataluña investiga espionaje

Cataluña solicitó a la Justicia sostener la investigación sobre espionaje a referentes políticos por parte del gobierno español, algo que este último rechazó “categóricamente”.

El presidente de Cataluña, Pere Aragonés, descreyó de la desmentida y pidió que se investigue el caso. Esta polémica afectó de manera directa la relación política con el Ejecutivo de Pedro Sánchez y aseguró que quedó “afectada” por el hecho.

“Este es un país democrático y de derecho; aquí no se espía, no se intervienen conversaciones, no se intervienen informaciones si no es al amparo de la ley, del derecho”, afirmó la vocera del gobierno, Isabel Rodríguez, en conferencia de prensa en Madrid.

La denuncia es por un supuestos espionaje a más de 60 de sus líderes mediante el software israelí Pegasus. La sospecha contra el gobierno nace porque se trata de una tecnología que solo pueden adquirir los Estados.

“Hemos sido espiados de forma masiva e ilegal a través de un programa que sólo pueden tener los Estados. Políticos, abogados y activistas, víctimas de la guerra sucia del Estado español”, denunció el eurodiputado Carles Puigdemont.