Desapareció en Ucrania el periodista y cineasta chileno Gonzalo Lira

Gonzalo Lira es un escritor, periodista y cineasta estadounidense nacionalizado chileno de 54 años que se encontraba en Ucrania reportando el conflicto y criticando la postura de los medios occidentales. Su último contacto con sus seguidores ocurrió el pasado 15 de abril a través de twitter. En su posteo critica la imagen que le daban los medio occidentales a los grupos de extrema derecha ucranianos, la mayoría de ellos neonazis.

Sus allegados se comunicaron con la Sección Consular en Moscú del Ministerio de Relaciones Exteriores, “se mantiene en contacto con las entidades pertinentes, para mantenerse informada respecto de cualquier novedad sobre la ubicación del connacional” se expresó la sección.

El 26 de marzo Gonzalo fijó un tweet donde escribió "¿Quieres saber la verdad sobre el régimen de Zelenski? Googlea estos nombres: Vlodimir Struk, Denis Kirev, Mijail y Aleksander Kononovich, Nestor Shufrych, Yan Taksyur, Dmitri Djangirov, Elena Berezhnaya. Si no has tenido noticias mías en 12 horas o más, pon mi nombre en esta lista"

El medio estadounidense Daily Beast le dedicó una nota entera el 21 de marzo titulada 'Cómo un sórdido entrenador de citas estadounidense se convirtió en un cómplice pro Putin en Ucrania'. En el escrito se dice que Lira es un títere de Putin y que difunde noticias falsas en favor de los rusos.

En un video él se dijo "Si no saben de mí en doce horas o más, asuman que habré sido capturado por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), y tengan en cuenta que el mayor responsable es el Daily Beast, que mintió deliberadamente sobre mí afirmando que no estoy en Járkov. Admitieron el hecho de que me están buscando y que quieren localizarme con cada artículo que escriben".