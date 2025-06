Cerró la cumbre de la OTAN con compromiso a aumentar el gasto en defensa

Concluída una nueva cumbre de la OTAN, los países miembro se comprometieron a elevar sus gastos de defensa al 5% de su PBI para 2035, tal como lo exigía el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La declaración final de la cumbre en La Haya menciona que los países invertirán “al menos el 3,5%” de su PBI al año en capacidad militar y un 1,5% adicional en la “protección de infraestructura crítica”. Sin embargo, España se desmarcó de esa meta y ratificó su apuesta por el 2,1%, por lo que Trump amenazó con hacerle pagar el doble en el frente comercial.

Los expertos explicaron que se trata de un gran aumento con respecto al objetivo previo del 2%, y un renovado compromiso de Estados Unidos con el pacto de defensa mutua de la OTAN. El documento establece que los miembros presentarán “planes anuales” que demuestren “una vía creíble y gradual para alcanzar este objetivo”, con una revisión más exhaustiva de los avances logrados en 2029. “Los Aliados aportarán hasta el 1,5 % del PBI anual para, entre otras cosas, proteger nuestra infraestructura crítica, defender nuestras redes, garantizar nuestra preparación y resiliencia civil, impulsar la innovación y fortalecer nuestra base industrial de defensa. La trayectoria y el equilibrio del gasto en el marco de este plan se revisarán en 2029, a la luz del entorno estratégico y los Objetivos de Capacidad actualizados”, detallaron al respecto. Asimismo, el texto incluye una línea que promete mayor apoyo a Ucrania y señala que su “seguridad contribuye a la nuestra”, pero no llega a condenar directamente a Moscú.

España ya había anunciado oficialmente que no podía cumplir el objetivo, y otros países como Bélgica y Eslovaquia también han expresado sus reservas frente a la meta, pero solo Madrid fue claro y tajante al indicar que no se adhiere al aumento del 5%. “Vamos a negociar un acuerdo comercial con España. Les vamos a hacer pagar el doble. Y lo digo en serio. Vamos a lograrlo. España es el único país, de todos los países, que se niega a pagar y, saben, quieren que les salga gratis, pero tendrán que devolvernos el dinero a través del comercio, porque no voy a permitir que eso ocurra”, fueron las palabras de Trump tras darse a conocer la decisión del gobierno español.