Siguen las tensiones entre Irán e Israel

En las últimas horas, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, acusó a Israel de haberlo querido asesinar, aunque no precisó en qué momento sucedió. “Lo intentaron, sí. Actuaron en consecuencia, pero fracasaron”, expresó el mandatario. “Fue durante una reunión. Estábamos discutiendo qué maneras teníamos de seguir adelante, pero gracias a los servicios de inteligencia, y a los indicios que tenían supimos que trataron de bombardear la zona donde estábamos reunidos. Por descontado, no fue Estados Unidos el que trató de acabar con mi vida, fue Israel. Le pido a Estados Unidos que no se deje engañar por Netanyahu, que no se deje arrastrar a esta especie de guerra”, indicó. Sumado a esto, Pezeshkian dijo de hecho que los “inversores americanos pueden venir a Irán y no hay obstáculos para sus actividades, es Israel el que no permite que haya paz en la región”.