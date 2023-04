China: Un abuelo ludópata secuestró a su nieta y le pidió dinero de rescate a su hija

Un episodio increíble se dio en Shanghai, China: Un abuelo ludópata secuestró a su propia nieta para pedirle dinero de rescate a la madre- es decir a su hija- y asi saldar una deuda.

La adicción al juego puede llevar a las personas a lugares insólitos y oscuros de transitar. Este es un caso más de esos. Un abuelo tenía una deuda de más de 72 mil dólares producto justamente del juego y llegó a una instancia irremediable.

El abuelo decidió secuestrar a su nieta luego de que esta fuera al jardín y extorsionar a la madre. En otras palabras, este hombre identificado como Yuan, le pidió a su propia hija una gran cantidad de dinero en efectivo si quería volver a ver a la niña de 4 años.

"No volverás a ver a la nena a menos que me des 500.000 yuanes en tres días” le dijo el sujeto. En un profundo estado de desesperación, incluso amenazó con matarla si no obedecía con su pedido.

Finalmente, la madre llamó a la policía y esta detuvo al responsable de los hechos, quien luego fue encarcelado por un delito de extorsión.