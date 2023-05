Convocan a 30 Nobel de la Paz para pedir el cese de las guerras

La fundación vaticana Fratelli Tutti, creada por el Papa Francisco en 2021, reunirá el próximo 10 de junio a cerca de 30 ganadores del Premio Nobel de la Paz para pedir por el cese de los conflictos a nivel mundial, detallaron a Télam fuentes vaticanas.

En este contexto, el “Encuentro Mundial por la Fraternidad”, con el título Not Alone (No solos), estará “inspirado por la Encíclica Fratelli tutti”, que el Papa publicó en octubre del año 2020 y que tiene como ejes a la política, la fraternidad y el diálogo como forma de resolución de conflictos.

El evento tendrá lugar en la Plaza San Pedro y contará con la presencia de varios ganadores del Premio Nobel por la Paz. El mismo busca “promover la fraternidad y la amistad entre las personas y entre los pueblos como antídoto contra las múltiples formas de violencia y la guerra en curso en el mundo”.

Asimismo, entre los asistentes confirmados se encuentran el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ganador en 2016 del Nobel, y el actual mandatario de Timor Oriental, José Ramos Horta, laureado en 1996.

Tras la reunión de los Nobel, el evento seguirá con la presencia de 193 jóvenes, de 193 países distintos, con el fin de hacer un “abrazo por la paz” en la plaza vaticana, a los que se sumarán personas de otras ciudades por videoconferencia con el propósito de “difundir experiencias de fraternidad”, informaron.

Fratelli Tutti fue establecida por el Papa Francisco con un quirógrafo firmado el 8 de diciembre de 2021 con los objetivos de “sostener y planificar caminos de arte y fe; invertir en el crecimiento cultural y espiritual a través de eventos, caminos y ejercicios espirituales; promover el diálogo con las culturas y otras religiones sobre los temas de las últimas Encíclicas del Pontífice, para construir una alianza social”.