JP Morgan compró al First Republic en medio de un gran colapso bancario

La Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC), ente regulador estadounidense encargado de garantizar los depósitos bancarios, anunció el embargo y venta de activos del First Republic, banco que arrastraba serias dificultades desde las tensiones en el sector del mes pasado, a JP Morgan.

La caída del First Republic es la más grande de la historia de los Estados Unidos, en términos de los activos y depósitos que ostentaba, únicamente por detrás del colapso de Washington Mutual de 2008 –sin contar a bancos de inversión como Lehman Brothers–, y superando la de Silicon Valley Bank (SVB).

También implica el tercer colapso bancario en Estados Unidos en menos de dos meses, tras los del SVB y el Signature Bank en marzo.

A través de un comunicado, la FDIC oficializó que el Departamento de Protección e Innovación Financiera de California cerró el banco con sede en San Francisco y la nombró como administradora judicial, para luego vender las operaciones inmediatamente a JP Morgan Chase por US$ 10.600 millones.

“Para proteger a los depositantes, la FDIC va a entrar en un acuerdo de compra y toma de posesión con JP Morgan Chase Bank, National Association, Columbus, Ohio, para asumir todos los depósitos y la mayoría de los activos de First Republic Bank”, indicó el regulador.

El acuerdo implicó “un proceso de subasta sumamente competitivo” que resultó una transacción que, según estimó la FDIC, le implicará a las arcas del Estado un costo de “cerca de US$ 13.000 millones” para poder rescatar al banco.

Durante el fin de semana y tras un largo proceso de negociaciones con las autoridades reguladoras, JP Morgan propuso comprar todos los depósitos del First Republic –por US$ 92.000 millones–, incluyendo los no asegurados por las autoridades reguladoras.

Como parte de la transacción, las 84 oficinas del First Republic, ubicadas en ocho estados, abrieron hoy como filiares del JP Morgan. Sus clientes pasaron a pertenecer a dicho banco, aunque deberán seguir utilizando sus sucursales actuales temporalmente hasta que JP Morgan modifique los sistemas para que puedan hacer uso de su red.

El banco cuenta con US$ 103.900 millones en depósitos y US$ 229.000 millones en activos, incluyendo US$ 173.000 millones en préstamos y US$ 30.000 millones en valores.