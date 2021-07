Degenerado metió el pene en un candado, se le atascó y casi lo pierde

Un increíble hecho sucedió en Tailandia, donde un joven estaba aburrido y quiso complacerce sexualmente. El mismo agarró un candado y lo incrustó en su pene, pero cuándo lo quiso sacar no pudo. Por vergüenza mantuvo el objeto durante 14 días en su miembro, pero se le infectó y tuvo que ir de urgencia a un hospital.

El mayor problema fue que el hombre de 38 años perdió la llave del candado, al cuál colocó sobre la base de sus genitales. Al hacer presión, su pene se le puso morado y gordo. Tras el fuerte dolor que sintió, fue intervenido en el Hospital de Bangkok.

Tras media hora de trabajo, los médicos lograron sacárselo con un cortador eléctrico. Más allá de que el hecho fue satisfactorio, los expertos destacaron que el hombre tendrá problemas para tener relaciones sexuales, ya que sufrirá inconvenientes de impotencia.

También se remarcó que de continuar el individuo con el candado incrustado, su miembro se pudriría y le agarraría gangrena. Ante esto y bastante avergonzada, su mamá salió a "bancarlo" y destacó que con la aberración que hizo, su hijo aprenderá la lección.

"Mi hijo en general es una persona reservada y como no tiene novia, le gusta meter su pene en agujeros chicos. No sé porque hace eso y creí que tenía problemas, pero después me argumentó que probó con el candado porque estaba aburrido. Me prometió que no lo volvería a hacer", destacó.