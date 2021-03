Donald Trump y su esposa Melania recibieron en secreto la vacuna contra Covid-19 antes de dejar la Casa Blanca

El ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa, Melania, se vacunaron en secreto contra la covid-19 en enero pasado, antes de abandonar la Casa Blanca, según confirmó a The New York Times un asesor del ex mandatario.

A finales de septiembre del año pasado, Trump se contagió de covid-19, teniendo que ser hospitalizado durante tres días en un hospital militar de Washington. Salió luego de que le administraran un cóctel experimental de anticuerpos de la farmacéutica Regeneron y el antiviral remdesivir.

Durante su discurso en la Conferencia de Acción Política Conservadora, Trump aseguró que la vacuna es indolora y que “todo el mundo debería ir a recibir su inyección”. Sin embargo, esto resulta un tanto contradictorio con sus opiniones acerca del coronavirus a lo largo de su mandato presidencial. El ex presidente llegó a descartar durante mucho tiempo la gravedad del virus e incluso evitar prácticas como el distanciamiento social y el uso de tapabocas.

En una serie de entrevistas con el periodista Bob Woodward para su libro Rage, Trump dijo haber minimizado adrede la peligrosidad de la enfermedad para evitar el pánico entre la población.

Por el momento, se desconoce qué vacuna se administraron tanto Donald Trump como Melania, y tampoco se conoce si recibieron la primera o las dos dosis.