El Gobierno español ratificó que incluirá el "día femenino" en la nueva ley de IVE

El "día femenino", una licencia prevista para cuando una mujer sufre una menstruación dolorosa, estará en el anteproyecto de ley del aborto que el Gobierno español tiene previsto aprobar en el Consejo de Ministros del próximo martes, según afirmó la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez. Esta medida situará a España "en la vanguardia" de los derechos de salud y reproductivos, dijo a la prensa Rodríguez, durante una visita a la isla de Mallorca.

"El derecho laboral no puede ser neutro al género", agregó, citada por la agencia de noticias Europa Press. Según fuentes gubernamentales, se tratará de una "incapacidad temporal" asumida por la Seguridad Social desde el primer día, que no supondrá ningún costo para las empresas.Además, no exigirá -como sí se hace con otras incapacidades temporales comunes- ningún tiempo mínimo cotizado, ni se establecerá un número de días, sino que serán los que necesite cada mujer.El Gobierno del socialista Pedro Sánchez encontró así un acuerdo a un tema que estaba negociando esta misma semana, según indicó el pasado miércoles el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

Entonces, Escrivá explicó que estaba trabajando con la cartera de Igualdad para buscar un "equilibrio" para reforzar la "protección" en estos casos y evitar que no se vea "entorpecida" la participación "plena" de la mujer en el mercado de trabajo.La titular de Igualdad, Irene Montero, había defendido esta iniciativa en varias ocasiones durante el debate sobre la nueva legislación de derechos sexuales y reproductivos, que pretende corregir los retrocesos introducidos por el Gobierno del conservador Mariano Rajoy en 2015.El texto, que lleva negociándose hace varios meses entre varios ministerios, volverá a permitir a las menores de 16 y 17 años interrumpir el embarazo sin el permiso paterno, garantizará que el procedimiento se realice en centros de salud públicos, regulará la objeción de conciencia y eliminará impuestos a los productos de higiene femenina.