El ministro de Salud alemán teme por su familia

El ministro de Salud alemán, Karl Lauterbach, reveló en una entrevista publicada ayer que recibe constantes amenazas y que teme por sus hijos, días después de conocerse que opositores a las restricciones anti-Covid planeaban atentados y secuestrarlo.

La semana pasada, medios y autoridades revelaron un plan de activistas de extrema derecha para perpetrar atentados y secuestrar a Lauterbach como represalia por las restricciones adoptadas por el gobierno

para combatir la pandemia del coronavirus.

“Yo no soy una persona temerosa. Pero estoy muy preocupado por mis hijos. Y claro que me duele que mis hijos tengan miedo por mí. No está bien que los hijos tengan que leer que radicales ­querían secuestrar a su padre”, dijo Lauterbach.