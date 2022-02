El Papa convoca a un ayuno por la paz

El papa Francisco convocó a un ayuno por la paz en Ucrania para el miércoles 2 de marzo donde "el escenario es más alarmante cada día", señaló y pidió que se "abstuvieran de realizar acciones bélicas".

"Tengo un gran dolor en el corazón por el empeoramiento de la situación en Ucrania. No obstante los esfuerzos diplomáticos de las últimas semanas, se están abriendo escenarios cada vez más alarmantes", dijo en la Audiencia General.

"Como yo, tanta gente en todo el mundo está atravesando angustia y preocupación. Una vez más la paz de todos está amenazada por intereses de partes", agregó.

"Quiero apelar a los que tiene responsabilidades políticas para que hagan un serio examen de conciencia frente a Dios, que es Dios de la paz y no de la guerra. El pade de todos no solo de algunos, que nos quiere hermanos y no enemigos", concluyó.