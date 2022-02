La Unión Europea le aplicará sanciones a Rusia

En las últimas horas se confirmó la noticia de que la Unión Europea (UE) sancionará a Rusia tras las declaraciones del mandatario ruso, Vladimir Putin, en torno al reconocimiento de la independencia de las ciudades ucranianas Donetsk y Lugansk.

Convocados por el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, en una reunión en París, los ministros de Relaciones Exteriores dieron el visto bueno a una serie de sanciones. Entre las nuevas medidas se incluye la prohibición de entrar a territorio de la UE a varios políticos rusos de altos cargos, restricciones a algunas entidades financieras que están relacionadas con las operaciones militares rusas, y por último, un embargo comercial a los territorios declarados en rebeldía. Estas normativas afectarán así a 351 diputados diputados del Parlamento ruso que apoyaron y se mostraron a favor de la independencia de Donetsk y Lugansk, así como a 27 altos cargos y entidades del sector de la defensa y de las finanzas.

“Hoy se trata de una decisión de urgencia, de una respuesta inmediata, de una forma rápida. Vamos a hacerlo de forma coordinada, pero hay que hacerlo rápido. La grave violación del orden internacional cometida por Rusia no se quedará sin respuesta. El paquete de sanciones golpeará a Rusia y la golpeará muy fuerte”, señaló Josep Borrell. Por lo que estiman las autoridades, el paquete de medidas será aprobado a la brevedad, tan es así que incluso en un lapso de días ya podría entrar en vigencia. De hecho, Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, no ve necesaria una cumbre europea para aprobar las sanciones. Vale remarcar que esta no es la primera ocasión en que la Unión Europea sanciona a Rusia, ya que en 2014 decidieron aplicar algunas normativas en su contra por la anexión ilegal de la península de Crimea.

Bajo este particular contexto, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aclaró que aún continúan entrando tropas a territorio ucraniano. “Ya estaban en el Donbás, porque los separatistas están controlados desde hace años por fuerzas especiales rusas, pero vemos que se están incorporando fuerzas adicionales. Rusia ha pasado de un intento encubierto de desestabilizar a Ucrania a una acción militar. Esta situación tiene graves consecuencias para la seguridad de Europa”, sostuvo.

Por su parte, y de forma externa a las sanciones de la Unión Europea, Alemania informó que suspenderá la certificación del gasoducto Nord Stream 2 con Rusia. La noticia la brindó el canciller alemán, Olaf Scholz, quien anunció que la infraestructura no se pondrá en funcionamiento. “La situación ha cambiado”, mencionó el mandatario, ha­ciendo referencia a las declaraciones de Putin y todas las consecuencias que eso trajo. La decisión de igual forma afectará a Alemania, ya que el 55% del gas natural que consume proviene de Rusia, a pesar del esfuerzo que vienen realizando desde hace semanas en diversificar las fuentes energéticas.