El plan de jura de Lula para este domingo se mantiene intacto

El programa previsto para el domingo para la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil se mantiene intacto. Las dudas se dieron después de la detención de un seguidor del mandatario Jair Bolsonaro, que planeaba detonar un camión de combustible ese día para “sembrar el caos”.

El ministro de Justicia, Flavio Dino, indicó que “todas las personas que vendrán a la asunción participarán de un evento en paz y regresarán en paz a sus casas”. “Ningún grupo terrorista o extremista podrá obstruir las instituciones democráticas de Brasil. No hay lugar para eso en Brasil. No tienen espacio, no ganaron, no ganarán”, remarcó.

Las declaraciones de Dino fueron tras un encuentro con el gobernador del Distrito Federal (DF), Ibaneis Rocha, sobre la seguridad de la ceremonia, en la que se cerraron dos definiciones: por un lado, la totalidad de la Policía Militar estará el día de la asunción destinada a garantizar la seguridad; por el otro, hasta entonces se avanzará con el Ejército para acelerar la desmovilización de los campamentos bolsonaristas instalados frente al Cuartel General en Brasilia.

En conferencia con la prensa, Dino también dejó en claro que “la expectativa” es que la base de protesta de los militantes bolsonaristas esté completamente desmantelada antes de la asunción.

Los seguidores de Bolsonaro acampan en los cuarteles desde la victoria de Lula en la segunda vuelta electoral del 30 de octubre, y exigen la intervención militar para que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) no asuma el cargo.

De todas formas, el futuro ministro de Defensa, José Múcio, que también participó de la reunión con el gobernador del DF, dijo que las próximas autoridades no están preocupadas por los campamentos, que “en general han sido pacíficos” y seguramente se “desactivarán de forma natural” en los próximos días.

El empresario George Washington Oliveira Souza, detenido el sábado pasado bajo sospecha de haber intentado volar un camión cisterna cerca del aeropuerto de Brasilia, admitió haber frecuentado ese campamento.

Dijo que su motivación para hacer estallar la bomba era crear caos para evitar que Lula asuma la presidencia. El intento de atentado suma presión sobre la ceremonia de toma de posesión de Lula, a la que está previsto que acudan casi una veintena de jefes de Estado, además de cientos de miles de simpatizantes del líder de izquierda.

La jura de Lula incluirá decenas de festivales y actos culturales. Según O Globo, una de las ideas que evalúan los organizadores del acto es que Lula no desfile en un auto descubierto, sino en uno blindado. “Todo se decidirá en vísperas de la inauguración”, manifestaron.