El presidente de Bielorrusia denunció que Ucrania lanzó misiles a su territorio

Alexandr Lukashenko, presidente de Bielorrusia, denunció que Ucrania lanzó misiles tácticos Tochka-U hacia el territorio de su país.

"En la última semana lanzaron como mínimo dos misiles hacia el territorio bielorruso. Afortunadamente, logramos derribarlos", afirmó el mandatario en una entrevista con la cadena de televisión japonesa TBS.

"¿Qué es esto? ¿Quieren bombardear Bielorrusia con un misil?", se preguntó Lukashenko, antes de plantear la posibilidad de que "buscan incitarnos para que empecemos a responder", informó la agencia de noticias estatal bielorrusia Belta.

Según afirmó, Ucrania viola la frontera bielorrusa con aeronaves, y los días 23 y 24 de febrero, día en que comenzó la invasión rusa de Ucrania, las fuerzas ucranianas planeaban lanzar un ataque desde cuatro puntos contra Bielorrusia.

No obstante, precisó que "no son unos simplones" y si responden lo harán de "forma decente". "Por ahora, nos contenemos", sentenció.

Lukashenko ya había negado el pasado martes cualquier implicación de Bielorrusia en la invasión y señaló que sus fuerzas "no tienen nada que hacer allí ni han sido invitadas". Además, aseguró que Rusia no perderá en el conflicto con Ucrania y que Occidente no logrará arrastrar a Bielorrusia a esta situación.

Cabe recordar que algunas de las tropas rusas que invadieron Ucrania lo hicieron desde Bielorrusia, donde semanas antes habían participado de maniobras. Estados Unidos y la Unión Europea (UE) impusieron sanciones a Bielorrusia por considerar que prestó su territorio para la invasión de Ucrania.