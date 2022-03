Un brasilero en la Legión Extranjera de ucrania aseguró que la unidad fue destruida

Tiago Rossi, un brasilero que fue a combatir en contra de Rusia tras alistarse en la Legión Extranjera de Ucrania, publicó un video en redes sociales donde aseguró que la unidad compuesta por combatientes de todo el mundo fue destruía.

"No se ni qué decir. Había fuerzas especiales de todo el mundo ahí, de Francia, de toda Europa, de Corea del Sur, Chile, Estados Unidos, Canadá, todos estaban allí", dijo con preocupación "la última información que tenemos es que todos murieron, los rusos destruyeron todo", dijo con pesar.

"Ustedes, chicos no saben, no entienden lo que es tener un avión caza que te lance un misil. Ustedes no lo entienden, se acabó, simplemente se acabó".

Finalmente, agregó "la Legión fue exterminada, gracias a Dios que salí antes, gracias a Dios", concluyó.

Putin por su parte, advirtió que los extranjeros que combatan a favor de Ucrania como mercenarios, no serán tratados como prisioneros de guerra ya que no forman parte del ejército regular de ese país.