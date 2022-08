El vicepresidente de Paraguay adelantó que renunciará a su cargo

El vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez, anunció que renunciará a su puesto y también a sus aspiraciones para ser candidato el próximo año a la presidencia por el oficialista Partido Colorado, luego de que los Estados Unidos lo incluyera en la lista de ciudadanos declarados “significativamente corruptos”.

“La decisión de dar un paso al costado es para no afectar el entorno del presidente de la República (Mario Abdo Benítez) ni al Partido Colorado”, aseguró Velázquez a una radio local.

“Me voy a retirar de la política. Era la última etapa de mi carrera. Si no se pudo dar, qué le vamos a hacer. Son designios de Dios”, expresó.

La sanción contra el funcionario fue informada en conferencia de prensa, durante la mañana de ayer, por el embajador de los Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield, y conlleva sanciones de por vida para Velázquez, como la prohibición de entrada a ese país y no poder utilizar su dinero allí, según señaló el diario paraguayo Última Hora.

“El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, anunció la designación del vicepresidente Hugo Adalberto Velázquez Moreno debido a su participación en actos de corrupción incluido el soborno a un funcionario público y la injerencia en los procesos públicos”, había precisado horas antes la embajada.

El anuncio también incluyó a Juan Carlos Duarte, asesor legal de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), “por su participación en los mismos hechos”, indicó el diplomático.

En este sentido, Duarte “ofreció un soborno a un funcionario público paraguayo para obstruir una investigación que amenazaba al vicepresidente y sus intereses financieros”, se afirmó en un comunicado.

Por su lado, Velázquez había indicado que la acusación en su contra “cayó como un balde de agua fría”.

“Desconozco de lo que estuvo hablando (el embajador Ostfield). En mi carácter de precandidato a presidente de la República, teniendo como discurso la lucha contra el crimen organizado, eso me deja mal y tengo que ser consecuente”, consideró.

“Hablo con la tranquilidad que me da mi conducta, porque no hice lo que me están acusando. Estoy hablando con una conciencia limpia”, afirmó, añadiendo, según la agencia de noticias AFP, que “en el caso que me involucra a mí hay una laguna. Es muy volátil”.

Hasta ayer, Velázquez era aspirante a la presidencia dentro del movimiento Fuerza Republicana del Partido Colorado, para las elecciones primarias que están previstas para el 18 de diciembre de este año. En tanto, los comicios por la presidencia de Paraguay se desarrollarán, en principio, el 30 de abril del próximo año. Asimismo, Santiago Peña, es el otro aspirante dentro del Partido Colorado.

Cabe recordar que semanas atrás, los Estados Unidos había anunciado la “designación pública” del exmandatario paraguayo Horacio Cartes (2013-2018) por su “participación en actos de corrupción significativos”.

Hugo Velázquez es un abogado penalista y empresario que comenzó su carrera política como fiscal, donde fue denunciado por presunta corrupción en varias oportunidades, antes de llegar a la Cámara de Diputados, desde donde se catapultó al Ejecutivo de la mano del conservador Partido Colorado.

En 2007 renunció a la fiscalía y se candidateó a la Cámara de Diputados bajo el ala del entonces mandatario colorado Nicanor Duarte Frutos, hasta que en 2011 dejó el nicanorismo para acercarse a Cartes, quien en 2010 había fundado el Movimiento Honor Colorado. Fue reelecto como diputado por esa facción en 2013 y asumió como presidente de la Cámara en 2014.

En 2017 dejó las filas cartistas tras jugar un papel clave a fin de frenar una enmienda impulsada por Cartes, Fernando Lugo y Blas Llano para la reelección presidencial, lo que lo empujó a la facción de Colorado Añetete, una alianza electoral armada para la candidatura del actual presidente, Mario Abdo Benitez.