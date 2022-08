Donal Trump pidió hacer pública la orden de allanamiento en su contra

El allanamiento a la casa de Donal Trump dio resultado positivo. Los agentes del FBI, que buscaban documentos clasificados en la residencia del ex presidente estadounidense, se llevaron 15 cajas con escritos relacionados con sospechas de violaciones de la Ley de Espionaje de Estados Unidos. No se dieron detalles de los mismos pero ahora existe una presión social a que se revelen los archivos secuestrados.

El allanamiento ocurrió el pasado lunes en la casa de Mar-a-Lago, Florida. La CNN aseguró que los agentes federales estaban investigando sobre registros clasificados y documentos gubernamentales confidenciales. Allí, el FBI registró el lugar y secuestró 15 cajas con documentos que, en teoría, Trump se llevó de la Casa Blanca cuando dejó el mandato en 2021.

El acto, que el ex mandatario calificó como “antiestadounidense, injustificado e innecesario”, se ha puesto en la mira de todos. No sólo por el peso de una investigación de este calibre sobre un ex presidente, sino también porque Donal Trump pidió que se publique la orden de allanamiento en su contra.

“No solo no me opondré a la publicación de documentos... voy un paso más allá al animar a la publicación inmediata de esos documentos”, comunicó Trump a través de Truth Social, su red social creada tras la suspensión de su cuenta de Twitter.

Este tipo de documento generalmente permanecen sellados durante una investigación. “El interés claro y poderoso del público en comprender lo que ocurrió en estas circunstancias pesa mucho a favor de la revelación”, decía la moción presentada ayer por el fiscal general, Merrick Garland, ante un tribunal federal de Florida.

Garland declaró que, sin tomárselo a la ligera, firmó la orden de allanamiento. Según sus dichos lo normal hubiese sido agotar instancias menos intrusivas que un registro de propiedad. Para obtener el permiso de realizar esta tarea, los agentes federales deben probar ante un juez que existe causa probable para creer que se cometió un delito.

La casa de Mar-a-Lago ya había sido registrada hace algunos meses, fueron funcionarios del Departamento de Estado y agentes del FBI que chequearon cómo se almacenaban los documentos. Por esta razón, Trump se quejó de que él estaba cooperando con la investigación en su contra.