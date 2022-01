Empresas reducen el pago por aislamiento al personal no vacunado en Gran Bretaña

Los supermercados británicos Morrisons y Ocado y las tiendas IKEA y Next con base en Inglaterra redujeron este miércoles los pagos por enfermedad del personal no vacunado o si este se ve obligado a aislarse debido a una posible exposición al coronavirus. La medida fue adoptada para impulsar a los trabajadores a inmunizarse contra la Covid-19 y así reducir los costos relacionados con la pandemia a medida que aumentan las ausencias.

La famosa tienda sueca de muebles IKEA anunció en un comunicado que los no inoculados sin justificativo médico recibirán solo el pago mínimo legal por enfermedad.

Mientras que para las ausencias relacionadas con el virus, los empleados vacunados o no vacunados que tengan razones particulares como el embarazo u otras cuestiones médicas recibirán el pago completo.

A su vez, los trabajadores de los supermercados Morrisons no inmunizados que tengan que aislarse, pero que dan negativo en las pruebas, reciben ahora un pago por enfermedad menor al contemplado hasta el momento.

En declaraciones al diario The Guardian, el director ejecutivo, Dave Potts, mencionó que esta política es parte de un plan para hacer frente a los altos costos de la pandemia de coronavirus.

Hasta ahora el personal que daba positivo en el test de Covid-19 recibía el pago completo por enfermedad, independientemente de su estado de vacunación.

Según la política de Morrisons, si un trabajador no vacunado es informado que estuvo expuesto al virus, solo recibirá el pago por enfermedad reglamentario que equivale al mínimo legal cuando se aísle.

También el gigante minorista de ropa Next, que emplea a unas 44.000 personas, dijo que todo el personal que sea positivo por coronavirus, independientemente de si está vacunado o no, recibe el pago completo. Sin embargo, cualquier miembro del personal que no esté inmunizado y deba aislarse porque fue identificado como un contacto estrecho, solo recibirá el pago por enfermedad legal a menos que existan circunstancias atenuantes.

Por otra parte, fuentes del gobierno que pidieron no ser nombradas, dicen que esta medida, que quizás sea impopular entre los que no se quieren vacunar, justamente lo que busca es eso: molestar, ser impopular. Es como dijo el jefe de Estado de Francia, Emmanuel Macron, hace unas semanas: “Quiero molestar a los no vacunados”. De esta manera, de a poco, cerrándole el círculo laboral y social, la corona inglesa busca hacer que su población se vacune ya que la pandemia sumada al Brexit de hace unos años, hace que Gran Bretaña esté pasando uno de los peores momentos de su historia.