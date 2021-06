En México el oficialismo no avanzó en Diputados aunque ganó las gobernaciones

El partido oficialista de México, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), realizó una buena elección de medio término donde, si bien no aumentó en demasía las bancas en la Cámara de Diputados, sí alcanzó varias gobernaciones de cara a las elecciones generales de 2024.



Así, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tendrá 203 de los 500 escaños que hay en Diputados, dejando 50 bancas de las que tenía hasta el momento. Así, con el apoyo de sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Morena alcanzaría hasta 292 asientos.



“Que no se vea como triunfalismo, estoy contento porque entre todos los mexicanos pasamos esta prueba electoral porque queremos vivir en libertad, en democracia y sin violencia”, manifestó el primer mandatario.



La mejor noticia para el oficialismo es que avanzó a paso firme en las gobernaciones, ya que hasta ahora gobernaban seis de los 32 estados del país: Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco y Veracruz.



En estas elecciones ganó en nueve de las 15 gubernaturas que estaban en juego, por lo que el partido quedó más fortalecido y también sus aliados. Los estados en los que ganó fueron Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Lo que deja un total de 17 gobiernos estatales, más de la mitad del país.



Sin embargo, el golpe electoral más duro fue en la Ciudad de México, (donde gobernó López Obrador por 5 años), uno de los principales centros del poder político de Morena, pero perdió en 10 de las 16 alcaldías que estaban en juego y redujo de 19 a 14 el número de escaños con los que contaba en el Congreso local.



“Vamos a seguir polemizando, sacudiendo conciencias, zaran-deando para que se despierten, para que se entienda porque, cuando la gente vota como ayer, para que continúe nuestro programa de transformación, llegan a decir que este pueblo es ignorante. No, el pueblo es sabio y hay que entender que hay una realidad nueva ya y eso es lo que se expresó”, dijo AMLO.