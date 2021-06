Chocaron dos trenes con más de mil personas a bordo

Los trenes con más de mil cien personas a bordo chocaron en el sur de Pakistán. Según los primeros reportes, al menos 38 personas perdieron la vida y un centenar resultó herido. Mientras los expertos buscan determinar las causas del accidente, los rescatistas y pobladores de la zona siguen trabajando para retirar a los lesionados y los cadáveres atrapados entre los restos de las locomotoras y vagones.



De acuerdo a la primera información oficial ofrecida por Usman Abdula, subcomisario de Policía del distrito de Ghotki en la provincia de Sindh, el Millat Express se descarriló y poco después chocó contra el Sir Syed Express. En la madrugada del lunes, comenzaron a escucharse gritos de auxilio, los sobrevivientes luchaban por salir de los vagones y los primeros vecinos se acercaron al lugar de la colisión para ayudar. Para el amanecer, aún quedaban hasta 20 pasajeros atrapados entre los restos del Millat Express y las autoridades intentaban conseguir maquinaria pesada para sacarlos. “Ahora mismo el desafío para nosotros es rescatar rápido a esos pasajeros que siguen atrapados en los restos”, dijo Umar Tufail, jefe de Policía de Ghotki.



Según medios locales, algunos de los pasajeros que viajaban en el Millat Express iban a la celebración de una boda. No estaba claro, sin embargo, si se encontraban entre las víctimas. Las imágenes de las cadenas televisivas, mostraban a las ambulancias trasladando a los heridos y la llegada del personal militar enviado por el gobierno paquistaní para participar en los esfuerzos de rescate. A través de su cuenta de Twitter, el primer ministro paquistaní Imran Khan expresó su pesar por la tragedia y pidió al ministro de Ferrocarriles tanto que supervisara las labores de rescate como los pasos de la investigación.



En diálogo con el canal de noticias paquistaní Geo News, Aijaz Ahmed, el conductor del Syed Express, comentó que al ver los vagones descarrillados hizo todo lo posible por frenar y evitar el accidente pero sus esfuerzos no fueron suficientes. En su testimonio no lograba explicarse cómo había sobrevivido al impacto. En los primeros reportes, las autoridades confirmaron el envío de al menos 50 heridos al hospital. Varios de ellos en estado crítico. Malik Aslam, un habitante local que ayudó en las tareas de rescate, elevó a por lo menos cien ese número de heridos.



Entre los sobrevivientes del Millat Express, algunos atestiguaron haber visto a mecánicos trabajando en los vagones unos minutos antes de la salida de la formación en la ciudad portuaria de Karachi. Sin entrar en mayores detalles, Habibur Rehman Gilani, presidente de Pakistán Railways, dijo que el tramo de vías donde ocurrió el accidente era viejo y debía sustituirse.