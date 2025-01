“Es imponente la cantidad de gente que hay en Punta del Este”

La temporada estival 2025 marca un notable aumento en el turismo argentino en Uruguay. Según datos de la Dirección Nacional de Migración, más de 300.000 argentinos visitaron el vecino país en menos de 25 días.

Tras una temporada regular en 2024, hay un renacer turístico de Punta del Este con un boom de visitantes que coparon las playas durante la primera quincena de enero.

En diálogo con diario Hoy, el intendente del departamento de Maldonado, Enrique Antía, se refirió al gran número de argentinos que volvieron a elegir Punta del Este para vacacionar.

“Fueron más que el año pasado, sin duda. Eso es una señal positiva de volver a un flujo mayor como teníamos en la época de antes de la pandemia. No sé qué va a pasar ahora hasta febrero, vamos a esperar un poquito este mes de enero que ha sido bien importante en cantidad de turistas, y no solo argentinos, hay muchos brasileros, también americanos y europeos. Está habiendo un impacto muy importante”, remarcó el jefe comunal.

En esa línea, amplió: “Se esperaba algo de este tipo. Estábamos malacostumbrados con dos años de pandemia y de una diferencia económica muy grande. Entonces sin duda que esto a muchos los ha sorprendido porque es imponente la cantidad de gente que hay hoy aquí”.

Consultado por la infraestructura del distrito y los servicios al turista, Antía remarcó que “no hay problema de abastecimiento de energía ni de agua. Se hicieron un montón de obras de prevención en el tránsito que nos ha resuelto rutas peligrosas, cruces y luces peligrosos. La inversión que se hizo en control de velocidad y ha dado muy buen resultado porque prácticamente se terminaron los accidentes”.

Para concluir, Antía resaltó algunos de los principales motivos de los argentinos para seguir eligiendo a Punta del Este para disfrutar el verano.

“Es un lugar donde se la pasa bien, hay buena seguridad y hay una relación buena con la gente. Los chicos y chicas salen solos de noche y no les pasa nada, entonces las familias descansan más. Hay una gran movida de jóvenes en toda la zona del este. La seguridad está bárbara, no hubo un solo episodio de inseguridad para comentar. Hay una prevención muy grande y no ha habido problemas”, completó.