Impactante: nació un "perro monstruo"

El nacimiento de un perro con deformidades, generó conmoción en Filipinas, ya que el animalito nació con un ojo, dos lenguas y sin nariz. El mismo, bautizado como Cíclope, perdió la vida ya que antes estas características se le hizo imposible seguir viviendo pese a los intentos de su dueña.

Amie de Martín, viralizó las imágenes y generó estupor por la rareza con la que nació su perrito. El mismo terminó falleciendo por dificultades respiratorias, a las pocas horas de su llegada. "Murió a las horas, porque no tenía nariz. Cuando lo vimos no lo podíamos creer y quisimos salvarlo. Pero no pudimos hacer nada", señaló consternada la mujer.