Harán una colecta de cabello con el fin de fabricar pelucas para pacientes oncológicos

En el marco del mes en el que se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, en la ciudad de La Plata se llevará a cabo una jornada solidaria, que consistirá en una colecta de cabello para armar pelucas para pacientes oncológicos. Será el próximo lunes 22 de febrero en el patio del Centro Cultural Islas Malvinas de 17 a 20.



Alicia, de la Asociación de Padres de Pacientes Oncológicos (APPO), contó a diario Hoy: “La situación del cabello afecta sobre todo a las nenas, que están acostumbradas a su pelo largo, sus colitas y sus trenzas. Y de repente, empezar a perder el pelo o tener que llegar al rapado es muy difícil, más allá de que siempre se habla para que no sea tanto el impacto de ver todos los días el pelo perdido en la cama. Por eso la peluca es importante, porque los hace sentir mejor. Y esto es lo importante: cómo se sienten va a influir en el tratamiento”.



Desde APPO aseguraron que pueden acercarse personas de todas las edades a la “Colecta de cabello solidaria”y precisaron que como requisito se pide un mínimo de 20 centímetros de largo, que el pelo esté previamente limpio y seco. “No importa que esté teñido o tenga rulos, que son cosas que nos preguntan: en esos casos pueden donar igual”, reveló la referente y añadió que “el pelo va a ir a un banco de pelucas que se dedica a fabricarlas. Va a ser la primera vez que hacemos un evento de estas características”.



En la propuesta colaborarán más de 20 estilistas y peluqueros de la ciudad que por tratarse de un lunes “no perderán el trabajo en sus locales”. Por otra parte, las personas también podrán acercarse a donar otros materiales igualmente importantes “para confeccionar las pelucas como lo son hilos de poliéster, cabezas de telgopor, cinta de papel de dos centímetros; incluso pueden llevar pelucas”, detalló Alicia.



“Durante todo el mes se hacen eventos para concientizar a la sociedad: hablamos con la gente, explicamos sobre el diagnóstico precoz, organizamos charlas con médicos. La gente siempre está predispuesta; no hay mucha información y quieren saber más. No hay mucha información sobre el diagnóstico temprano.



Lamentablemente, el cáncer también ataca a los niños y muchos no lo saben, nos dicen que el cáncer sólo le agarra a los grandes. Y no es así”, remarcó.



En el marco de la situación sanitaria, desde la organización del evento recordaron que los asistentes deberán llevar barbijo; además, se les tomará la temperatura y habrá puestos sanitizantes.