Insólito cruce entre Botswana y Alemania

El presidente de Botswana, Mokgweetsi Masisi, se dirigió particularmente a Alemania en las últimas horas con una particular amenaza. El mandatario expresó que está dispuesto a enviarle a este territorio un total de 20.000 elefantes como protesta ante la prohibición de introducir trofeos de caza al país europeo.

La cuestión radica en que Steffi Lemke, ministra de Medioambiente de Alemania del partido Los Verdes, quiere prohibir el ingreso de estos trofeos, llámese la cabeza de los animales o bien su piel, sugiriendo así regular la importación de estos “premios” que proceden de la caza de animales. Masisi, ante esto, dijo que la medida empobrecería a su país, dado que Alemania es el país de la Unión Europea que más importa trofeos de caza. “Si Los Verdes y Lemke saben más de todo que los demás, tienen que mostrar entonces cómo se convive con elefantes. Propongo enviar 20.000 elefantes salvajes a Alemania, no es un chiste”, sostuvo. Según estimaciones, Botswana tiene casi un tercio de la población de elefantes del mundo, siendo un número cercano a 130 mil, muchos más del espacio disponible para ellos. De hecho, este gobierno ya supo enviar un importante número de estos animales a países vecinos, como Angola y Mozambique. “Nos gustaría ofrecerle ese mismo regalo a Alemania. Y no voy a tomar un no como respuesta”, cerró Masisi. Si bien en el 2014, Botswana prohibió la caza, levantó las restricciones en el 2019 ante la presión de las poblaciones locales.