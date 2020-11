Insólito: un escritor fue echado por mostrar el pene en un Zoom

Un verdadero escándalo sucedió en la revista norteamericana, The New Yorker, ya que el escritor, Jeffrey Toobin, fue echado luego de mostrar su pene durante una sesión de Zoom. El mismo argumentó que creyó que su cámara estaba apagada al igual que su micrófono, pero sus excusas no convencieron a sus directivos que decidieron expulsarlo.

"Fui despedido de la @NewYorker después de 27 años como parte del staff de escritores. Siempre amé la revista, voy a extrañar a mis colegas y voy a seguir leyendo su trabajo en el futuro", escribió Toobin. Más allá de sus disculpas tanto privadas como públicas, no hubo marcha atrás.

El escritor mostró su miembro mientras se producía una reunión entre el personal de la revista y periodistas de la cadena de radio WNYC. En la misma, se estaba ensayando la preparación de un podcast para la cobertura de la noche de las elecciones en Estados Unidos. Tras su increíble error, trascendió lo que dijo Toobin: "Tuve un error vergonzosamente estúpido. Perdón a todos por mostrar mi pene".