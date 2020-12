Insólito: una mujer se casó con un maletín

Un hecho sumamente insólito se registró en Rusia, donde una mujer de 24 años se casó con un maletín metálico. Aunque parezca mentira, la misma señaló estar enamorada de el mismo y además lo llamó "Gideon". "Él es sumamente irresistible y me conquistó, desde el primer momento que lo compré", señaló.

Rain Gordon, que trabaja como maestra, siempre se mostró obsesionada por distintos elementos, ya que pese a que los mismos no tienen vida, si poseen un "alma". Pero Gideon, le generó un flechazo al corazón: "Él hace que mi corazón salte. Estoy locamente enamorada y la gente no comprende mis sentimientos. Me han dicho que estoy enferma y que busque tratamiento, pero ya no dejo que me ofenda".

El amor comenzó en agosto de 2015 y recién ahora se consumó en matrimonio. Además destacó que besa al mismo, pero que no tiene relaciones sexuales con el elemento. En junio de este año, realizó la ceremonia para amigos y familiares, con el fin de consumar el gran amor.