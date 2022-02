Joe Biden amenaza con una "guerra sangrienta y destructiva"

En la tarde de ayer, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, amenazó a Rusia con una "guerra sangrienta" si Rusia "invade Ucrania", pese a la confirmación del gobierno ruso que las tropas ubicadas cerca de las fronteras fueron retiradas.

“El pueblo ruso no es nuestro blanco. No buscamos desestabilizar Rusia. Para los ciudadanos de Rusia, ustedes no son nuestro enemigo. Y no creo que quieran una guerra sangrienta y destructiva contra Ucrania”, dijo y agregó "no verificamos el presunto repliegue de unidades rusas".

“Desde el comienzo de esta crisis, he sido absolutamente claro y consistente: Estados Unidos está preparado pase lo que pase", volvió a reiterar el mandatario.