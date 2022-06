Justin Trudeau dio positivo de coronavirus

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que el jueves pasado había asistido a la Cumbre de las Américas, informó hoy que tiene coronavirus pero que se siente "bien" y recomendó a los habitantes aplicarse dosis de refuerzo.

"Di positivo a covid-19. Seguiré las pautas de salud pública y me aislaré. Me siento bien, pero eso es porque recibí mis vacunas. Entonces, si no lo han hecho, vacúnense y, si pueden, reforcémonos. Protejamos nuestro sistema de salud, a los demás y a nosotros mismos", tuiteó Trudeau.

Esta es la segunda vez que el primer ministro da positivo de coronavirus, la primera vez fue en enero.

El resultado positivo de Trudeau ocurre luego de que asistiera personalmente al evento que se realizó en Los Ángeles la semana pasada, donde se reunió con el presidente estadounidense, Joe Biden, el jueves.