La candidata a presidenta por el Partido Demócrata y actual vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, nombró a Tim Walz como candidato a vicepresidente. El gobernador de Minnesota de esta manera acompañará a Harris como compañero de fórmula de cara a las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos que tendrán lugar en el mes de noviembre. Walz era uno de los máximos candidatos al puesto político, en una lucha que mantenía con el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro; y el senador de Arizona, Mark Kelly. “Me enorgullece anunciar que le he pedido a Tim Walz que sea mi compañero de fórmula. Como gobernador, entrenador, profesor y veterano, ha cumplido con las familias trabajadoras como la suya. Es estupendo tenerle en el equipo”, expresó Harris a través de sus redes sociales. Por su parte, el propio Walz escribió en X, ex Twitter: “Es un honor para mí unirme a Kamala Harris. Voy con todo. La vicepresidenta Harris nos muestra la política de lo que es posible. Me recuerda un poco al primer día de clases”.

Según trascendió en medios, Harris buscaba a un compañero de fórmula que, además de ayudarle a ganar las elecciones, compartiera sus ideales y que sea alguien con quien tenga afinidad personal. Si bien no se trata de una figura muy reconocida, aseguran que “su trayectoria le permitirá dirigirse a cierto sector del electorado con credibilidad”. Desde el 2019 Walz ocupa el cargo de gobernador de Minnesota, siendo reelegido en el 2022. Asimismo, preside la Asociación de Gobernadores Demócratas. En el último tiempo, Walz había sido noticia tras calificar como “rara” la candidatura republicana de Trump y Vance, en una entrevista con una cadena estadounidense.

Rápidamente la elección de Walz levantó polémica, sobre todo en el Partido Republicano, que a través de un comunicado, dio su opinión al respecto: “Aunque Walz finge apoyar a los estadounidenses del corazón del país, cuando las cámaras están apagadas, cree que la América rural está en su mayoría compuesta de vacas y rocas”. Además, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la campaña del expresidente Donald Trump, expresó: “Si Walz no les dice la verdad a los votantes, nosotros lo haremos: al igual que Kamala Harris, Tim Walz es un peligroso extremista de izquierda”.