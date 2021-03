La Unión Europea acusa a Gran Bretaña de ocultar vacunas de Oxford en Italia

La presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tiene previsto cargar con mas fuerzas por las vacunas contra el primer ministro ingles, Boris Johnson.

Las solicitudes de las empresas farmacéuticas que no respeten los contratos con los 27 no recibirán autorización de sacar sus stocks producidos en territorio comunitario. Y las exenciones de controles para los países de ingresos bajos y medianos de la iniciativa Covax, o para cualquier país vecino, en un total de 120, será inflexible si no se respetan la ecuanimidad entre partes.

Millones de dosis escondidas en Italia

A horas de la cumbre virtual europea, las autoridades italianas han descubierto 29 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca escondidas en la planta Catalent en Anagni y listas para ser enviadas al Reino Unido.

Tras una investigación iniciada por la Comisión Europea, y reproducidas entre otros por el diario “La Stampa”, esta cantidad de vacunas podría marcar la diferencia a ambos lados del Canal: para la UE se trata de un suministro equivalente al doble de las dosis recibidas hasta ahora por la empresa anglo-sueca (16,6 millones); para los británicos, estos viales son imprescindibles para garantizar la segunda dosis a casi quince millones de ciudadanos. De lo contrario, la continuidad del plan de inmunización podría resentirse.

El hallazgo de este stock de la inyección anglo-sueca se logró a partir del trabajo del comisario Thierry Breton, quien visitó la planta de Leiden, en los Países Bajos, gestionada por Halix. Esta es una de las dos plantas que utiliza la empresa farmacéutica para producir el medicamento en suelo comunitario, junto a la otra ubicada en Seneffe, Bélgica.

El problema es que esta planta todavía no ha obtenido la autorización de la Agencia Europea de Medicamentos hasta la fecha, sospechando Bruselas que la falta de datos para que se le de visto bueno, es parte una maniobra para dirigir la producción al Reino Unido.