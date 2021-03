La violencia institucional tiene un costo: 27 millones de dólares para la familia de Floyd

La familia de George Floyd, el afrodescendiente muerto a manos de un policía blanco el 25 de mayo de 2020, llegó a un acuerdo civil con Mineápolis para recibir una compensación de 27 millones de dólares, informó ayer la ciudad y los representantes del fallecido.



“Este es el mayor acuerdo extrajudicial por un caso de muerte injusta de un hombre negro y envía un potente mensaje de que las vidas negras importan, y que la brutalidad policial contra las personas de color debe terminar”, indicaron los abogados de la familia en un comunicado.



El acuerdo no afecta la continuidad del proceso penal contra el agente Derek Chauvin y tres compañeros más por la muerte de Floyd, que se inició esta semana con la designación del jurado. Un juez de Estados Unidos volvió a imputar ayer a Chauvin de homicidio en tercer grado por la muerte de Floyd, una decisión que da al jurado una nueva opción para condenar al acusado.



Siguiendo la petición de la fiscalía, el juez Peter Cahill, de Mineápolis, Minesota, dijo en un comunicado que había decidido “restaurar el cargo de homicidio en tercer grado, que estaba incluido en un principio en este caso”. “Esta no es una decisión que vaya a influir a los otros tres acusados, quienes se presentarán ante la corte más adelante”, agregó el juez Cahill.



El expolicía Derek Chauvin, que se ha declarado inocente en todo momento, también está imputado por homicidio en segundo grado y homicidio involuntario. El 25 de mayo de 2020 Chauvin y sus compañeros detuvieron en Mineápolis a Floyd, acusado de intentar pagar una cuenta con un billete de 20 dólares falso.



Una vez reducido el detenido, el entonces policía le aplicó una toma con su rodilla sobre el cuello durante más de nueve minutos, a pesar de que Floyd le dijo en varias oportunidades que no podía respirar, lo que determinó su muerte por asfixia.

El acuerdo de reparación económica, no es más que eso, ya que la vida del ciudadano americano fallecido no se repondrá con esa suma, pero sí servirá como antecedente para quienes con sus acciones vulneren los derechos de los pobladores desde las instituciones creadas precisamente para protegerlos.