Lula visitará Argentina para agradecer el apoyo del Gobierno

El expresidente y líder opositor brasileño Luiz Inácio Lula da Silva dijo que este año quiere viajar a la Argentina a agradecer al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Fernández por el apoyo recibido mientras estuvo detenido por una de las causas de corrupción anuladas este mes por el máximo tribunal de Brasil.

En una entrevista con el diario Página/12 publicada este domingo, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) y probable candidato presidencial en 2022 deploró las políticas neoliberales del actual presidente brasileño Jair Bolsonaro y su manejo del coronavirus y dijo que "será derrotado por el pueblo" en los comicios del año próximo.

Lula abogó por la unión latinoamericana y dijo que la victoria de Fernández en Argentina, Luis Arce en Bolivia y Pedro Castillo en Perú muestran que la región empieza a recuperarse tras el "retroceso" económico, social y político que acompañó la llegada al poder de líderes conservadores en 2014/2015 tras años de gobiernos progresistas.

"Nunca imaginé que Brasil fuera a elegir como presidente a un genocida, a un facho al que no le gustan los negros o los LGBTI, es más, que no le gustan los sindicatos, los trabajadores, los indios, no quiere preservar nuestra selva amazónica", afirmó el exmandatario sobre Bolsonaro.

Lula subrayó la necesidad de una América Latina "unida", y dijo que el presidente de Estados Unidos, "Joe Biden, tiene que entender que América Latina tiene que tener el derecho de crecer".

"No hay que rendirse jamás. Es necesario luchar para darle al pueblo el derecho de votar con conciencia", amplió Lula, y sostuvo que "el retroceso que nosotros vivimos en América del Sur empieza a ser recuperado con la victoria de Alberto Fernández en Argentina, con el regreso de Luis Arce al Gobierno de Bolivia, con la victoria de Pedro Castillo, en Perú".

Lula dio por hecho que en su país actualmente no existe democracia con Bolsonaro como presidente y mostró su empeño en llevar al mandatario a juicio político.

"Tenemos un presidente que no estimula el amor, ni la fraternidad, ni la solidaridad. Lo de él es odio, convocó paramilitares y ahora mismo circula en la CPI (comisión parlamentaria de investigación, NDR) un proceso por el genocidio que él ha practicado en la cuestión del Covid-19", dijo.

"Aparecen denuncias de corrupción todos los días. Estamos impulsando en el Congreso Nacional con un peso enorme -con muchas entidades- el impeachment del presidente Bolsonaro. Vamos a ver si la Cámara lo vota porque han dejado de votar 120 pedidos de impeachment contra él", deslizó.



"La sociedad empieza a moverse, a manifestarse, empieza también a participar de actos públicos contra el gobierno. Estamos caminando rápidamente para consolidar el proceso democrático en Brasil y hacer que la democracia sea recuperada. La esperanza es lo que nos mueve", amplió.

"Lamentablemente en Brasil la prensa no se ha preocupado en informar lo sucedido. Se ha preocupado en mentir contra el PT y contra Lula, un manantial de mentiras durante mucho tiempo. Y eso han conseguido: un fascista en la Presidencia de la República", señaló.

Lula también se mostró agradecido por el apoyo que recibió del presidente Fernández y de la vicepresidenta Cristina Fernández mientras estuvo detenido.

"Pretendo este año ir a la Argentina. Una visita de agradecimiento al pueblo argentino, agradecimiento al comportamiento de Cristina y su solidaridad y, sobre todo, al comportamiento y actitud de Alberto Fernández", dijo.