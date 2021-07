Los Pumas abrieron la ventana internacional con un triunfo

La primera presentación de Los Pumas en el año fue con el pie derecho, y pese a sufrir en el final, la victoria quedó vestida de celeste y blanco. En el primer duelo de test match de la ventana internacional de julio, el seleccionado argentino de rugby se presentó en el Stadionul National Arcul de Triumf Bucarest para medirse ante Rumania, un equipo que en los papeles era de menor categoría.



Antes del inicio del encuentro, durante la ocasión de los himnos, el seleccionado argentino homenajeó al platense Héctor “Pochola” Silva, capitán y emblema de los Pumas en la década del 70, fallecido el 17 de mayo pasado. El nuevo capitán Julián Montoya y el subcapitán Tomás Cubelli sostuvieron una camiseta celeste y blanca con el número 8 y la inscripción “Pochola” en la espalda, en conmemoración al hombre que se forjó en el Club Los Tilos del Barrio Obrero, en la calle 21 y 522.



El triunfo se da tras un largo periodo de inactividad, ya que la última aparición de Los Pumas en competencia había sido a fin del 2020 en el Tri Nations. No obstante, el final del partido trajo una sensación de preocupación de cara a los enfrentamientos ante la potente selección de Gales, que les espera los próximos dos sábados.



Desde el inicio, los números en el score se mantuvieron palmo a palmo. Primero con un penal, los locales abrieron el marcador a los 4 minutos y a los 13 el ex San Luis Rodrigo Bruni adelantó a Los Pumas. Un nuevo try argentino en manos de Cordero y otro más que llegó validado try penal pusieron el resultado parcial del primer tiempo sin mucho brillo por 17 a 9.



Recién a ocho minutos del final llegó el try que desniveló un partido que se había complicado más de la cuenta. Juan Cruz Mallía inició un contraataque tras un mal despeje del local, Santiago Cordero desequilibró con su acostumbrado pie a pie y definió el debutante mendocino Juan Martín González.



Pero aún así alcanzó ese rapto de inspiración, Los Pumas no tuvieron la cuota de fiereza que los distingue y que podría haber disimulado lo desconectados que lucieron. Nunca en todo el partido lograron imponerse en el contacto ni hilvanar fases en continuado, frente a un equipo que no tuvo más recursos que el rigor físico. Apenas hubo algunos arrestos individuales: la imprevisibilidad de Cordero, la vehemencia de Rodrigo Bruni a la cabeza y el aprovechamiento de las oportunidades, que propició cerca del in-goal un rival ingenuo, permitieron rescatar la victoria final.



El triunfo esclareció una vez más que la entrega de Los Pumas es innegociable. Sin dudas, habrá cosas para mejorar, sobretodo en la creación ofensiva. El próximo fin de semana, los conducidos por Mario Ledesma tendrán una nueva prueba de carácter ante Gales, el último campeón del Seis Naciones europeo.