Masivo cierre de fronteras debido al avance de la variante Delta

A pesar de la enorme campaña de vacunación que se está llevando a cabo en todo el mundo, la nueva variante de Covid-19 está generando mucha preocupación. En total, ya son más de 100 los países que volvieron a tomar medidas restrictivas para sortear los posibles rebrotes que puedan llegar a existir. Dada su peligrosidad, ya que es la más contagiosa hasta el momento, los diferentes gobiernos han decidido cerrar sus fronteras o incluso volver a un fuerte aislamiento.



En Europa, la mayoría de los países decidieron ya comenzar a actuar para no ver nuevamente saturado su sistema de salud.



Reino Unido, que ya vacunó a más de la mitad de la población, cerró sus fronteras y aquellos británicos que vuelven deberán testearse dos veces seguidas y realizar una cuarentena estricta.



España, por su parte, decidió habilitar la entrada a las personas que ya cuenten con el esquema de vacunación completo, o bien con un certificado que afirme que superó la enfermedad o con un test negativo realizados dentro de las 48 horas. Desde Alemania afirmaron que no recibirán a turistas de Portugal y Rusia y que aquellos alemanes que vuelvan al país deberán aislarse.



Francia, por su parte, solo abre las puertas a los ciudadanos europeos y a los de un número limitado de países, quienes para ingresar deben presentar un test negativo y autoaislarse al llegar.



Israel, otro de los países que mejor realizaron la campaña de vacunación hasta el momen­to, volvió a alentar el uso de barbijo y cerró otra vez sus fronteras, donde agregó que habrá ciertas restricciones a la hora de viajar a los países más comprometidos por la pandemia.



Australia, que fue noticia días atrás por haber tomado la decisión de encerrar a los habitantes de Sídney, ahora decidió ampliar la cuarentena para las ciudades de Perth y de Brisbane por dos semanas. Además, redujo el número de personas que ingresan diariamente y las obliga a confinarse.



Otro de los países que tomaron medidas debido al avance de la variante Delta es China, que cerró las fronteras a los extranjeros sin permiso de residencia. A su vez, los chinos que regresan no solo deberán presentar un test negativo con un máximo de 72 horas, sino que también deberán realizar cuarentena. Tailandia es donde más restricciones se dispusieron. Allí cerraron las fronteras terrestres. Sumado a esto, para entrar se debe contar con un permiso firmado por la embajada y hacer una cuarentena en un lugar decidido por el gobierno, corriendo los gastos por cuenta propia.



Yendo a un plano más local, Uruguay anunció el cierre de fronteras salvo excepciones. Por su parte, Chile tomó la decisión de renovar la prohibición del ingreso para extranjeros no residentes y además restringió la salida para los propios chilenos, salvo para casos puntuales.