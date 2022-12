Perú: aseguran que Castillo olvidó haber ordenado el cierre del Congreso

El legislador peruano Guido Bellido, quien reclamó un examen toxicológico para el destituido Pedro Castillo, afirmó que el expresidente no recuerda haber leído el discurso en el que anunció el cierre del Parlamento. De acuerdo al legislador, el mandatario destituido advirtió la dimensión del mensaje cuando algunos ministros anunciaron su renuncia, además de atribuir el recambio gubernamental a un golpe de Estado.

“Yo le he consultado al presidente de por qué ha leído ese mensaje; el presidente no recuerda lo que ha leído”, aseguró Bellido, primer jefe de ministros de Castillo, tras visitar al exmandatario en la cárcel de la Policía en la que se encuentra detenido. “Yo le he tratado de consultar y él me dice: No recuerdo, Guido. No sabemos quién ha conspirado, pero el presidente no re­cuerda. La investigación va a tener que aclarar. El presidente no re­cuerda, me lo ha dicho con sus propias palabras”.

Según Bellido, Castillo recuerda que en algún momento le habían dado la posibilidad que, frente a cualquier situación, podía ir a “la embajada”, aunque no aclaró a cuál sede diplomática. Asimismo, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reveló que Castillo iba a solicitar asilo a su país, pero fue detenido antes de llegar a la legación mexicana en Lima.

En un discurso televisado, Castillo anunció el miércoles la disolución del Congreso y la instauración de un “gobierno de excepción”, horas antes de que el órgano legislativo se reuniera para debatir un pedido de destitución. Los congresistas, sin embargo, desoyeron esta orden, anticiparon su sesión y 101 de 130 votaron a favor de la destitución.

“Hay que saber qué pasó, porque es raro que un presidente, que no iba a ser vacado porque no había votos, al final de cuentas termina dando los argumentos para su vacancia. Se investigará y se determinará a los responsables, porque aquí lo que ha habido es un golpe de Estado”, aseguró. “Fue parte de la estrategia que le hicieran leer y después le dieran golpe. Esa es la única manera de que haya sido vacado”, afirmó.

Bellido había pedido que se le practicara con urgencia “una prueba toxicológica” a Castillo, porque “el estado psicológico” del ahora exmandatario al leer el mensaje a la Nación “evidencia que no se encontraba dentro de sus facultades”. Ante la prensa, Bellido anticipó que promoverá el armado de “un frente nacional” para exigir la inmediata libertad del expresidente. “Vamos a formar un frente nacional para rescatar al profesor Pedro Castillo. Lo que ha pasado es un golpe de Estado”, alegó.