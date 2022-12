Empleados de un importante diario de EE.UU. piden mejoras salariales

Alrededor de 1.000 empleados de The New York Times, uno de los diarios más reconocidos y emblemáticos de Estados Unidos, se encuentran llevando a cabo una más que importante protesta para pedir por mejoras salariales. La situación, según informaron, es la más masiva de las últimas cuatro décadas, lo que da cuenta de la gravedad del contexto. “Los negociadores de la empresa y el sindicato, que representa a la mayor parte de la sala de redacción, no lograron llegar a un acuerdo sobre salarios, beneficios de salud y jubilación, y otros temas”, explicaron. El sindicato confirmó que sus miembros están “dispuestos a hacer lo que haga falta para conseguir una redacción mejor para todos”. De esta manera, exigen salarios de “contrato completo y equitativo” que “se mantengan al día con la inflación”, así como preservar y mejorar el seguro médico y los beneficios de jubilación que se prometieron durante la contratación.