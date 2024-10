Perú: transportistas suspenden paro y convocan a una marcha nacional contra Dina Boluarte

Los representantes de gremios de transportistas de Perú suspendieron ayer la tercera jornada de paro de 72 horas que habían convocado, exigiendo medidas contra el aumento de las extorsiones y el sicariato.

Como el Parlamento no hizo caso a sus reclamos, decidieron convocar a una movilización nacional contra el Congreso de la República y Dina Boluarte.

Además, anunciaron que se ha creado la Coordinadora Nacional de Lucha, con el objetivo de convocar a otras organizaciones sociales de todo el país.

“Se levanta el paro provisionalmente hasta convocar un nuevo paro a nivel nacional con todas las bases y todos los gremios a nivel nacional. Esperamos que se vayan todos, son incapaces de resolver un petitorio de lucha. No pueden resolverlo. No pueden combatir a los delincuentes. No podemos seguir esperando que haya más muertos”, declaró Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas.

Los manifestantes exigían la derogatoria de la Ley 32108, sobre el Crimen Organizado, y que se archive la Ley de Terrorismo Urbano, que pretendía aumentar las penas para diferentes delitos, entre ellos el secuestro, donde está incluido el bloqueo de vías.