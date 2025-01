Petro no viajará a la investidura de Maduro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó en las últimas horas que no viajará rumbo a Venezuela con motivo de la asunción de Nicolás Maduro como presidente reelecto del país. “Las elecciones pasadas en Venezuela no fueron libres. No hay elecciones libres bajo bloqueos. No podemos reconocer las elecciones que no fueron libres y esperamos que estas puedan realizarse pronto sin bloqueos ni intimidaciones internas”, fueron sus palabras en sus redes sociales. De igual manera destacó que no se romperán las relaciones entre ambos países: “Colombia no romperá relaciones diplomáticas con Venezuela, ni intervendrá en los asuntos internos de ese país, sin invitación. Pero solicitamos desde nuestra propia lucha por los derechos humanos en Colombia, se respeten para todos y todas en Venezuela”.

Otro de los países que también se mencionó sobre esto fue España, que confirmó que tampoco enviará un representante. Si bien no reconoce como presidente al opositor Edmundo González Urrutia, tampoco reconocen como ganador a Maduro por la falta de prueba de las actas.