Trump propone recuperar el canal de Panamá y adquirir Groenlandia

A días de asumir por segunda vez la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump dejó abierta la posibilidad de emplear medidas económicas o incluso militares para asegurar el control del canal de Panamá y del territorio de Groenlandia.

Durante una conferencia de prensa en su residencia de Mar-a-Lago y ante la consulta puntual de si podía confirmar que no iba a recurrir a las fuerzas militares para ir sobre el canal de Panamá y Groenlandia, el mandatario electo norteamericano respondió: “No puedo asegurarlo, para ninguno de los dos”.

“Puedo decir lo siguiente: los necesitamos por razones de seguridad económica. No me voy a comprometer a eso (a no avanzar en fuerzas armadas). Podría ocurrir que tengamos que hacer algo”, resaltó Trump.

Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, es uno de los puntos de interés de Trump, quien ve en él un valor geopolítico clave.

Vale resaltar que, en diciembre, Trump revivió los llamamientos hechos en su primera presidencia, calificando de “una necesidad absoluta” que Groenlandia sea propiedad estadounidense.

Ya desde 2019, Trump insiste en que el territorio debe anexionarse a Estados Unidos. “Por motivos de Seguridad Nacional y Libertad en todo el mundo, Estados Unidos considera que la propiedad y el control de Groenlandia son una necesidad absoluta”, comentó.

En tanto, el Canal de Panamá, indispensable para el comercio global, es otro de los temas de los que ha hablado en sus últimas apariciones.

Trump considera que se está haciendo un mal uso de él, que perjudica a Washington tanto por la imposición de aranceles altos y el poder que concede a China en la región.

“El canal de Panamá es vital para nuestro país. Está siendo operado por China. Se lo entregamos a Panamá, no a China, y han abusado de ese regalo. Nunca debió haberse tomado esa decisión”, sostuvo.

El presidente José Raúl Mulino rechazó sus dichos y aseguró que “cada metro cuadrado del canal de Panamá y sus zonas adyacentes son de Panamá y lo seguirán siendo”. “La soberanía e independencia de nuestro país no son negociables”, insistió.