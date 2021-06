Por una falla en un proveedor de servicios informáticos de EEUU, cayeron webs de gobiernos y medios

Fastly, con sede en San Francisco, reconoció un problema poco antes de las 10 GMT (las 7 en Argentina), y en repetidas actualizaciones en su sitio web dijo que "continuaba investigando el problema".

Aproximadamente una hora después, la compañía dijo que había "identificado el problema y aplicado una solución".

"Los clientes pueden experimentar una mayor carga de origen a medida que regresan los servicios globales", advirtió, informó CNN.

Fastly de describe a sí misma como una "plataforma de nube perimetral". Proporciona vitales servicios de computación en la nube a muchos de los sitios web de alto perfil, ayudándolos a almacenar o "almacenar en caché" contenido en servidores de todo el mundo para que esté más cerca de los usuarios.

Algunos sitios que se habían visto afectados empezaron a volver a estar en línea.

Más temprano, la página web del Gobierno británico, www.gov.uk, que engloba a los diferentes ministerios del Ejecutivo británico y permite realizar trámites oficiales, daba un mensaje de error que rezaba que no estaba disponible.

Al intentar consultar la página de la Casa Blanca aparecía un mensaje diciendo que el portal "no estaba funcionando".

Similares problemas experimentaron páginas en Internet de importantes medios de comunicación del mundo, como The New York Times, CNN, Le Monde, BBC, The Guardian, Financial Times o El Mundo así como la plataforma Reddit.

Al intentar consultar estos portales, aparecían mensajes que indicaban que el servicio no estaba disponible o había un error de conexión.