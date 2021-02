Proponen postergar la vacunación de menores de 55 años que se hayan recuperado del coronavirus

Las autoridades de salud españolas propusieron postergar la vacunación del personal de primera línea menor de 55 años que haya superado el coronavirus, así como también de las personas de ese rango etario que hayan recibido una primera dosis y se hayan infectado mientras esperaban la segunda.



Le medida abarcaría al personal sanitario y a policías, bomberos, docentes y otros colectivos con función esencial, en el marco de un faltante de vacunas.



La propuesta aparece mencionada en un documento publicado por el Ministerio de Salud y se espera que sea aprobado en una reunión entre la titular de la cartera, Carolina Darias, y las comunidades autónomas.



El texto también aconseja que las personas con alguna inmunodepresión grave, enfermedad cardiovascular no controlada y enfermedad hepática, renal, metabólica-endocrina o neurológica graves no reciban la vacuna de AstraZeneca.



Las personas con estas patologías y aquellas mayores de 56 años “se vacunarán más adelante, cuando les corresponda por grupo de edad y/o condición de riesgo” con la vacuna más indicada “en función de la disponibilidad de vacunas y la nueva evidencia ­disponible”.



El informe detalla que en los ensayos clínicos de la vacuna de AstraZeneca valorados para su autorización no incluyeron personas con este tipo de enfermedades, ni tampoco a embarazadas.



En cuanto a la vacunación del personal sanitario de primera línea, del otro personal sanitario y sociosanitario y de los colectivos con función esencial para la ­sociedad sin condiciones de riesgo que han pasado el corona­virus, recomienda posponer la vacunación por seis meses desde que fueron ­diagnosticados.



Para las personas de hasta 55 años de estos colectivos sin condiciones de riesgo, con diagnóstico de infección tras recibir la primera dosis de la vacuna de cualquiera de las tres disponibles, también aconseja posponer la segunda dosis seis meses después del diagnóstico.



La Comisión sostiene que estas recomendaciones son “provisionales, y podrían modificarse más ­adelante en función de las nuevas evidencias”.



La Comisión de Salud Pública también recomienda que, en el caso de personas en residencias y de grandes dependientes con varios tutores legales que no lleguen a un acuerdo en cuanto a la vacunación, prevalezca la “ciencia” y se las vacune, salvo que haya algún motivo clínico que justifique no hacerlo.



Asimismo, indica que, si por motivos de desabastecimiento o similares se retrasa la administración de la segunda dosis más allá del intervalo recomendado, “no se invalida la dosis puesta” porque “dosis puesta, dosis que cuenta”, afirma.



En estos casos, se pondrá la vacuna lo antes que sea posible ­después de pasado el tiempo ­recomendado para aplicar la segunda dosis.