Preocupación: hallaron murciélagos en Tailandia con un nuevo coronavirus

Cinco murciélagos encontrados en una cueva en Tailandia tenían en su sangre un nuevo tipo de coronavirus. Científicos lo analizaron en un laboratorio y descubrieron que el RacCS203 —como identificaron a este virus— comparte el 91,5% de su código genético con el SARS-COV-2, el que provoca el COVID-19.

Los investigadores de la Universidad de Chulalongkorn de Bangkok vienen tomando muestras de sangre de murciélagos desde hace tiempo, en busca de comprender mejor el funcionamiento de los coronavirus, muy comunes en estos animales. Así encontraron a los cinco que tanto se parecen al causante de la pandemia.

Como resultado, se encontró que este virus, llamado RacCS203, comparte más del 90 % de su código genético con el SARS-CoV-2. El RacCS203 también está estrechamente relacionado con otro coronavirus, el RmYN02, que fue encontrado en murciélagos en la provincia china de Yunnan.

Se cree que el RacCS203 no puede infectar a los humanos, ya que no es capaz de unirse al receptor ACE2 en las células, a través del cual el SARS-CoV-2 ingresa en el cuerpo. Por lo tanto, los científicos sugieren que los coronavirus no pueden pasar directamente de un murciélago a los humanos y necesitan un huésped intermedio, como los pangolines, antes de evolucionar para infectar células humanas.

En el mismo tono se pronunció este martes el equipo de la OMS que durante las últimas semanas realizó una investigación sobre los orígenes del covid-19 en la ciudad china de Wuhan, donde se registró el primer brote del SARS-CoV-2 conocido. Los especialistas concluyeron que la transmisión de animal a humano a través de un intermediario es la hipótesis "más probable" del origen del coronavirus.

Por otra parte, no obstante, los expertos no descartaron la posibilidad de la transmisión del virus a los humanos a través de alimentos congelados.