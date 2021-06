Putin confirmó que se vacunó con la Sputnik V

"Tomé la decisión de ponerme (...) Sputnik V, especialmente porque nuestras Fuerzas Armadas se inmunizan con Sputnik V y soy el Comandante Supremo", dijo Putin en una transmisión mediática en la que respondió preguntas de la ciudadanía.

Agregó que la vacunación le provocó efectos secundarios leves.

El presidente ruso recibió la primera dosis de la vacuna el 23 de marzo y la segunda, el 14 de abril, y aclaró que por entonces no precisó con qué fármaco anticovid se había inmunizado.

"Realmente me pidieron que no dijera qué fármaco me puse para no crear algunas ventajas competitivas de una vacuna sobre otra", explicó el mandatario, refirió la agencia de noticias Sputnik.

Subrayó que todas las vacunas rusas son "muy buenas".

En agosto de 2020, el Ministerio de Salud de Rusia registró la primera vacuna en el mundo contra la Covid-19 –Sputnik V– desarrollada por Centro de Epidemiología y Microbiología Nikolái Gamaleya.

Después fueron creadas y registradas las vacunas EpiVacCorona, del Centro Vector, y CoviVac, del Centro de Investigaciones y Desarrollo de Sustancias Inmunobiológicas Chumakov.

A inicios de mayo pasado Rusia registró su cuarta vacuna –Sputnik Light– una versión monodosis de la Sputnik V.