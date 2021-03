Putin le respondió a Biden por haberlo llamado asesino: “El que lo dice lo es”

El presidente ruso, Vladimir Putin, rechazó los dichos de su par estadounidense, Joe Biden, de que es un “asesino”, insinuó que el criminal es Biden y recordó los ataques atómicos norteamericanos sobre Japón, las matanzas de pueblos originarios de Estados Unidos y las continuas muertes de afroestadounidenses a manos de la Policía.



Luego de que Biden fuera consultado en una entrevista si creía que Putin era un asesino y respondiera que sí, este último aprovechó una videoconferencia para conmemorar la anexión de la península ucraniana de Crimea y afirmó que los dichos de su colega reflejaban la turbulenta historia y los problemas actuales de Estados Unidos.



El líder ruso mencionó el lanzamiento de dos bombas atómicas contra Japón en la Segunda Guerra Mundial, las masacres de indígenas que poblaban el país americano y la esclavitud de los negros, y dijo que estos oscuros legados aún pesan sobre la primera potencia.



“De lo contrario, ¿dónde se habría originado el movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan)?”, agregó Putin, en referencia al movimiento surgido en Estados Unidos que denuncia el racismo y la brutalidad policial contra los afroestadounidenses y que creció luego de varios casos de “gatillo fácil” contra negros ocurridos el año pasado.



El áspero intercambio de declaraciones llegó luego de que la inteligencia de Estados Unidos desclasificara esta semana un informe en el que afirma que Putin autorizó operaciones propagandísticas para ayudar a Donald Trump a derrotar a Biden en las elecciones de noviembre de 2016. Putin “pagará un precio” por haber hecho eso, dijo Biden el martes a la noche en una entrevista con la cadena ABC.



El mandatario ruso fue consultado al respecto: “Le diría: Que esté bien. Le deseo buena salud, y lo digo sin ironía y sin bromear”, aseguró, citado por la agencia de noticias rusa Sputnik.

Recordando su niñez, Putin dijo que, cuando él o sus amigos eran insultados, respondían con una frase en rima, diciendo: “El que lo dice lo es”. “No es solo un chiste infantil en broma, tiene un profundo significado psicológico: siempre vemos en los demás nuestras propias cualidades, pensando que son como ­nosotros”, agregó.



El presidente ruso aseguró que los políticos de Estados Unidos acostumbran a lanzar acusaciones contra otros países en un intento por “resolver ­problemas domésticos y de política exterior”.

Además, destacó que Rusia seguirá cooperando con el país norteamericano en temas que sean de interés para Moscú, y añadió que “muchas personas honestas y decentes de Estados Unidos quieren estar en paz y tener amistad con Rusia”. “Estamos al tanto de ello, lo valoramos y confiaremos en ellas en el futuro”, dijo Putin.



En una decisión inédita desde 1998, el Kremlin llamó este miércoles a consultas a su embajador en Washington para evaluar las relaciones entre las dos naciones tras los dichos de Biden. El vocero Dmitri Peskov dijo que el embajador partirá hacia Moscú el sábado y señaló que las declaraciones de Biden fueron “pésimas”. “Es evidente que no quiere normalizar las relaciones con Rusia, y partiremos de ello de ahora en adelante”, manifestó.



La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que no sabía si Biden había hablado de manera literal o metafórica. Sin embargo, agregó: “Seremos ­directos, hablaremos sobre nuestras preocupaciones, y ciertamente, como dijo anoche el presidente, ciertamente los rusos van a tener que hacerse ­responsables de las acciones que llevaron a cabo”.



El mandatario estadounidense no ha vuelto a hacer declaraciones al ­respecto, pese a la crisis desatada por sus dichos.