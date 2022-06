Rusia destruyó un arsenal en Ucrania mientras los civiles esperan ayuda humanitaria

El conflicto bélico que involucra a Ucrania y Rusia pero tiene en vilo a toda Europa no cesa y cada día hay novedades que nadie quisiera dar. Por ejemplo, lo expuesto por el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, quien dijo que sus tropas destruyeron un arsenal de artillería ucraniano en la región de Chernigov, en el norte del país.

En tanto, Ucrania asegura que “continúa la resistencia” en la ciudad de Severodonetsk, al tiempo que el país a cargo de Vladimir Putin anunció que abriría allí un corredor humanitario para evacuar a aproximadamente 500 civiles atrincherados en una fábrica química. Otra vez, los civiles en el medio.

Si Rusia la conquistara sería la pérdida del último reducto que controla el Estado de Volodimir Zelenski en Lugansk, una de las dos regiones que junto a Donetsk conforman la cuenca minera del Donbass, región que maneja parcialmente fuerzas separatistas prorrusas desde 2014.

Como en el medio hay cientos de personas que no tienen nada que ver con las Fuerzas Armadas de los países en disputa, la ONU aseguró que “está tratando con ambas partes la posibilidad de apoyar la evacuación”.

“Seguimos trabajando con nuestros socios y en contacto con las partes para prepararnos para dar asistencia una vez que la situación de seguridad lo permita”, dijo el portavoz de la organización Stéphane Dujarric.

Por su parte, Zelenski marcó que “el costo humano de esta batalla es muy alto, simplemente aterrador”. Sin embargo, la viceministra de Defensa ucraniana, Anna Maliar, se refirió a la recepción de armamento.

“Hemos recibido un 10% del armamento que indicamos necesitar. Por muchos esfuerzos que haga Ucrania y por muy profesional que sea nuestro Ejército, sin la ayuda de nuestros socios occidentales no podremos ganar esta guerra”, declaró Maliar.

El lamento del papa Francisco por la guerra

“Lo que vemos es la brutalidad y la ferocidad con la que se está librando esta guerra por parte de las tropas, generalmente mercenarias, utilizadas por los rusos. Prefieren enviar chechenos, sirios, mercenarios”, lamentó ayer el papa Francisco en relación a la guerra.

En una entrevista aseguró que “aquí no hay buenos y malos metafísicos, de forma abstracta. Está surgiendo algo global, con elementos muy entrelazados”. Asimismo, enfatizó en el peligro de tener una mirada que no contemple la complejidad del conflicto “y no veamos todo el drama que se está desarrollando detrás de esta guerra, que tal vez de alguna manera fue provocada o no evitada. Y registro el interés por probar y vender armas. Es muy triste, pero al final es lo que está en juego”.

Puntualizó además en que “también es verdad que los rusos pensaron que todo acabaría en una semana. Pero cometieron un error de cálculo. Encontraron un pueblo valiente, un pueblo que lucha por sobrevivir y que tiene una historia de lucha”.

“Lo que está ocurriendo ahora en Ucrania lo vemos así porque está más cerca de nosotros y toca más nuestra sensibilidad. Pero hay otros países lejanos donde la guerra sigue y a nadie le importa. Piensen en Ruanda hace 25 años; piensen en Myanmar y en los rohingya. El mundo está en guerra. Hace unos años se me ocurrió decir que estamos viviendo la tercera guerra mundial a pedazos. Para mí, hoy se ha declarado la tercera guerra mundial”, aseguró.