Sánchez anunció un tercer paquete de ayuda para los afectados por la DANA

El presidente de España, Pedro Sánchez, el día de ayer anunció un tercer paquete de ayuda por 2.274 millones de euros para todos aquellos que sufrieron el paso de la DANA. Esta confirmación la realizó en medio de su ida al Congreso español para explicar la gestión de su gobierno frente a este desastre que dejó al menos 222 muertos. La declaración de Sánchez tuvo lugar en momentos en que los opositores del Partido Popular y del ultraderechista VOX apuntan en mayor medida al ejecutivo nacional que a la administración de Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana, la más azotada por la tragedia. “El gobierno cumplió, que los justos no paguen por pecadores. En la DANA no falló el sistema, fallaron algunas personas que no entendieron su responsabilidad”, remarcó Sánchez.