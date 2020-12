Su novia no quiso tener sexo con él y de bronca, se amputó el pene

Un hecho increíble sucedió en Cádiz, España, donde un preso realizó un macabro acto tras la visita de su pareja. Según detallaron las autoridades, ante la negativa de su novia de tener sexo con él, fue y se cortó el pene. Los guardias lo encontraron desangrándose dentro de una celda, pero para su suerte pudieron salvarle la vida.

"Tu abandono me puede hacer mal. No te vayas así", fueron las palabras que dijo el individuo, quien tiene patologías psiquiátricas, mientras se daba la visita de su novia con cual lleva varios años de relación. "No voy a tener sexo en un cárcel", fue la respuesta de la dama.

Tras la discusión y su malestar por no darse el acto sexual, decidió amputarse el miembro con una cuchilla, minutos después. El mismo fue hospitalizado y lograron salvarle la vida, pero destacaron que tendrá problemas futuros para ser padre y también para llegar al orgasmo.