Tiroteo en Brasil detiene la agenda de campaña de un candidato republicano

Este lunes se registró un tiroteo en Paraisópolis, al sur de Sao Paulo. El candidato por los republicanos, Tarcísio de Freitas, iba a concurrir a la inauguración del Primer Polo Universitario de Paraisópolis, pero tuvo que cancelar su acto por lo sucedido.

Freitas se comunicó por Twitter: "Primero que nada, estamos todos bien. Durante una visita al 1er Polo Universitario de Paraisópolis, fuimos atacados por delincuentes. Nuestro equipo de seguridad se reforzó rápidamente con la brillante actuación de PMESP. Le dispararon a un bandido. Estamos trabajando en detalles sobre la situación".

La Policía Militar investiga el caso y espera por los informes de los oficiales de la localidad.

Tanto el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, y el jede de la Oficina de Seguridad Institucional de la Presidencia de la República, el general Heleno, hablaron con la prensa y declararon.

“Tarcísio puede solicitar seguridad a los órganos competentes. He hablado con él al respecto. Este evento de hoy, ya sea en su contra o no, es una señal de que debería preocuparse aún más por su seguridad”, dijo Bolsonaro.

“Tarcísio de Freitas ya fue evacuado, no ha sufrido ninguna lesión, ni él ni el equipo que lo acompañaba. Por la noticia, el único aprehendido, no sabemos si es menor de edad o no, fue uno de los tiradores y no hubo heridos mayores, ni mayores problemas con otras personas. Es un hecho más desagradable que no estamos libres de que suceda”, añadió Heleno.

Rodrigo García, el gobernador de Sao Paulo, se comunicó con el candidato republicano y aclaró la situación en Twitter: “Acabo de hablar con Tarcísio de Freitas y él y su equipo están bien. La Policía Militar actuó con rapidez y garantizó la seguridad de todos. Ordené una investigación inmediata sobre el incidente”.

Tarcísio disputa la segunda vuelta por las elecciones de Sao Paulo contra Fernando Haddad, candidato por el PT.